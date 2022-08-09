Серхіо Ромеро після 15 років у Європі повернувся у чемпіонат Аргентини.

Досвідчений голкіпер приєднався до Бока Хуніорс. Контракт розрахований на два сезони, повідомляє прес-служба аргентинського клубу.

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"Думаю, що це крок уперед у моїй кар'єрі. Це одне з найкращих рішень у моєму житті, я прийшов до найбільшого клубу в Аргентині", – прокоментував свій перехід Ромеро.

До слова, минулий сезон 35-річний аргентинець провів у Венеції. Саме травма Ромеро наприкінці кампанії була однією з причин, чому клуб не зміг зберегти прописку в Серії А. Раніше Серхіо 6 років провів у Манчестер Юнайтед.