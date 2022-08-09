Галатасарай в своем твиттере сообщил о приходе Дриса Мертенса и Лукаса Торрейры.

Интер объявил об уходе Санчеса

Бельгиец переехал в Турцию на правах свободного агента, подписав контракт на 1 год. Торрейра же перешел из Арсенала за 6 млн евро, поставив подпись под 4-летним соглашением.

Отметим, что Мертенс выступал за Наполи с 2013 года. Он забил 148 голов за 397 матчей, став лучшим бомбардиром в истории клуба. Торрейра же перешел в Арсенал в 2018 году, но дважды уезжал в аренду в Атлетико и Фиорентину, так и не закрепившись в Лондоне.

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