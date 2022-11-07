Бока Хуниорс и Расинг сошлись в поединке за трофей чемпионов, который обернулся скандалом. Команды обменялись голами Бриаско и Рохаса в первом тайме, а вот во втором стало жарче – арбитр удалил Вилью и Карбонеро за драку.

Бока Хуниорс с экс-динамовцем стал чемпионом Аргентины – помог самый принципиальный соперник

Игра перешла в овертаймы, где Бока Хуниорс остался в меньшинстве из-за второй желтой карты Варелы. В большинстве Расинг забил победный гол, а Алькарас своим празднованием повлек за собой настоящее безумие. На него набросились сразу несколько игроков Бока Хуниорс, которые начали его толкать.

В итоге, арбитр удалил как Алькараса (вторая желтая за празднование), так и Кабельоса из Расинга. Бока Хуниорс из-за своей несдержанности пострадал больше – красный свет увидели перед собой Адвинкула, Самбрано (экс-защитник Динамо, был на лавке запасных), Диего Гонсалес, Фабра и Бендетто. Поэтому игру так и не доиграли до конца – Бока Хуниорс осталась впятером.

Смерть фаната, ребенок ослеп, полицейские стреляли по журналистам – страшная трагедия на матче чемпионата Аргентины

Facundo Tello gears up for the World Cup with a spectacular display in Boca v Racing pic.twitter.com/uoCbfMnoUy — James Dart (@James_Dart) November 6, 2022