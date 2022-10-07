Арбитр был вынужден останавливать матч на 9-й минуте и больше не выпускал команды на поле. Причиной стал жестокий конфликт между полицией и фанатами, пробравшимися на газон.

O jogo entre Boca Juniors e Gimnasia foi interrompido por gás lacrimogêneo invadir estádio e atingir torcida e jogadores.



A partida durou apenas nove minutos. Uma pessoa morreu devido ao problema do gás e da superlotação no estádio.pic.twitter.com/bIkOX4M6Ez — FutebolNews (@realfutebolnews) October 7, 2022

Проблемы возникли еще до начала встречи. Стадион Химнасии был почти заполнен, но болельщики все еще толпились на подходах и хотели прорваться на трибуны. Причиной вспышки якобы стал момент, когда один из полицейских толкнул девушку. Толпа сошла с ума окончательно и просто смяла турникеты. Фанаты выбежали на поле, а полиция уже не гнушалась никакими методами – слезоточивый газ, резиновые пули.

E increíblemente seguimos sin aprender. Anoche más incidentes, en el Gimnasia-Boca, con disturbios en las afueras que dejaron un muerto, con gases lacrimógenos dentro del estadio... Qué feo está el panorama



️@SC_ESPN pic.twitter.com/6Oz6ZpwBI8 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) October 7, 2022

Итог столкновения очень печален. В давке от остановки сердца и дыхания скончался болельщик Химнасии, 57-летний Сесар Регейро. Среди толпы был ребенок, который от газа перестал видеть. Порой действия полиции доходили до зверства. Оператор TyC Sport спокойно снимал события, и вдруг в его сторону прилетела пуля от одного из правоохранителей.

Un hincha falleció, un niño perdió la vista, le dispararon al cámara de TyC Sports... Un escandalo lo de Gimnasia vs Boca Juniors, el fútbol argentino se pudrió y es culpa de Chiqui Tapia pic.twitter.com/KHc7gyzj8t — Hincha azUl (@Adearts99) October 7, 2022

Аргентинская футбольная ассоциация выразила соболезнования всем пострадавшим и обещает провести тщательное расследование. Есть подозрение на массовую продажу фальшивых билетов, из-за которых на арену хотело попасть гораздо больше людей, чем доступных мест.

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