Смерть фаната, ребенок ослеп, полицейские стреляли по журналистам – страшная трагедия на матче чемпионата Аргентины
Поединок Химнасии Ла-Плата и Бока Хуниорс превратился в настоящий произвол.
Арбитр был вынужден останавливать матч на 9-й минуте и больше не выпускал команды на поле. Причиной стал жестокий конфликт между полицией и фанатами, пробравшимися на газон.
Проблемы возникли еще до начала встречи. Стадион Химнасии был почти заполнен, но болельщики все еще толпились на подходах и хотели прорваться на трибуны. Причиной вспышки якобы стал момент, когда один из полицейских толкнул девушку. Толпа сошла с ума окончательно и просто смяла турникеты. Фанаты выбежали на поле, а полиция уже не гнушалась никакими методами – слезоточивый газ, резиновые пули.
Итог столкновения очень печален. В давке от остановки сердца и дыхания скончался болельщик Химнасии, 57-летний Сесар Регейро. Среди толпы был ребенок, который от газа перестал видеть. Порой действия полиции доходили до зверства. Оператор TyC Sport спокойно снимал события, и вдруг в его сторону прилетела пуля от одного из правоохранителей.
Аргентинская футбольная ассоциация выразила соболезнования всем пострадавшим и обещает провести тщательное расследование. Есть подозрение на массовую продажу фальшивых билетов, из-за которых на арену хотело попасть гораздо больше людей, чем доступных мест.
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