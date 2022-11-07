Бока Хуніорс та Расінг зійшлись у поєдинку за трофей чемпіонів, який обернувся скандалом. Команди обмінялись голами Бріаско та Рохаса в першому таймі, а от у другому стало спекотніше – арбітр вилучив Вілью та Карбонеро за бійку.

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Гра перейшла в овертайми, де Бока Хуніорс залишився в меншості через другу жовту картку Варели. У більшості Расінг забив переможний гол, а Алькарас своїм святкуванням спричинив справжнє божевілля. На нього накинулись одразу кілька гравців Бока Хуніорс, які почали його штурхати.

В підсумку, арбітр вилучив як Алькараса (друга жовта за святкування), так і Кабельйоса з Расінга. Бока Хуніорс через свою нестриманість постраждав більше – червоне світло побачили перед собою Адвінкула, Самбрано (екс-захисник Динамо), Дієго Гонсалес, Фабра та Бендетто. Через це гру так і не дограли до кінця – Бока Хуніорс залишилась вп'ятьох.

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Facundo Tello gears up for the World Cup with a spectacular display in Boca v Racing pic.twitter.com/uoCbfMnoUy — James Dart (@James_Dart) November 6, 2022