Бока Хуниорс – Ривер Плейт: матч состоится сегодня

Перенесен первый финальный матч Кубка Либертадорес между Бока Хуниорс и Ривер Плейт состоится сегодня, 11 ноября.

Финал Кубка Либертадорес Бока Хуниорс – Ривер Плейт состоится сегодня, 11 ноября, в 21:00 по киевскому времени, сообщает официальный сайт Бока Хуниорс.

Поединок изначально был запланирован на 10 ноября, но из-за сильного ливня в столице Аргентины Буэнос-Айресе его отменили и перенесли на другую дату, поскольку газон стадиона Ла Бомбонера был не в состоянии принять футбольный поединок.

Ранее Суперкласико было под угрозой проведения из-за скандала в полуфинале между Ривер Плейт и Гремио. Арбитр матча зафиксировал сомнительный офсайд у бразильской команды, а позже "миллионеры" забили победный гол в матче с пенальти и вышли в финал.

Ответный матч состоится 24 ноября на стадионе Эль Монументаль.