Бока Хуніорс – Рівер Плейт: японський фанат 33 години летів на матч, який перенесли – невдаха вікенду

Японський прихильник Боки Хуніорс Ісаму Като витратив чимало грошей та часу, щоб полетіти на фінал Кубка Лібертадрес, який не зможе відвідати.

Като провів у повітрі 33 години та витратив майже 2,5 тисячі доларів, щоб підтримати Боку Хуніорс у матчі проти Рівер Плейт. Однак наміри японця серйозно підкорегувала стихія.

Бока Хуніорс – Рівер Плейт: матч відбудеться сьогодні

Через сильний дощ аргентинське Суперкласіко перенесли на добу, а Ісаму був змушений повернутись додому. Річ у тім, що він виділив на своє перебування у Буенос-Айресі лише 24 години та ранковим рейсом вирушив у Токіо.

Японець таки побував на славетній Бомбонері, насолодившись духом арени Боки, однак фінал Кубка Лібертадорес йому доведеться дивитись у повторі.

Неймар, конкурент Зінченка та ще 7 футболістів, які виграли Кубок Лібертадорес і Лігу чемпіонів