Бойко: У игроков и команды в целом появилась уверенность, поэтому есть результат

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко поделился впечатлениями от матча против Мариуполя.

"Стараемся играть в футбол, контролировать мяч больше, где-то появилась уверенность в своих силах у каждого из игроков отдельно и у команды в целом. Отсюда, наверное, и растут ноги у результата.

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Нервозности не было, но каждые моменты после стандартов опасны, мы разбираем эти моменты перед игрой, нужно к ним надо очень ответственно относиться, играть до конца.

Каждый, кому тренер пишет, где кто должен играть с которым футболистом, должен доигрывать эпизод до конца, даже после того, как мяч вышел. И все будет нормально", – сказал Бойко в эфире FootballHub.

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