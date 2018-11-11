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Бойко: У игроков и команды в целом появилась уверенность, поэтому есть результат

21:33 16 Читати українською
Бойко: У игроков и команды в целом появилась уверенность, поэтому есть результат
Денис Бойко / Фото: соцсети

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко поделился впечатлениями от матча против Мариуполя.

"Стараемся играть в футбол, контролировать мяч больше, где-то появилась уверенность в своих силах у каждого из игроков отдельно и у команды в целом. Отсюда, наверное, и растут ноги у результата.

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Нервозности не было, но каждые моменты после стандартов опасны, мы разбираем эти моменты перед игрой, нужно к ним надо очень ответственно относиться, играть до конца.

Каждый, кому тренер пишет, где кто должен играть с которым футболистом, должен доигрывать эпизод до конца, даже после того, как мяч вышел. И все будет нормально", – сказал Бойко в эфире FootballHub.

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Украина15 тур

Динамо Киев - Мариуполь: Воскресенье 11 ноября 2018

Динамо Киев
Матч окончен
4 : 0
Мариуполь
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