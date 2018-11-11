toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ДИНАМО - МАРІУПОЛЬ ВОРСКЛА - ШАХТАР МІЛАН - ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - БЕТІС

Бойко: У гравців та команди в загальному з'явилася впевненість, через це є результат

21:32 313 Читать на русском
Бойко: У гравців та команди в загальному з'явилася впевненість, через це є результат
Денис Бойко / Фото: соцмережі

Голкіпер київського Динамо Денис Бойко поділився враженнями від матчу проти Маріуполя.

"Намагаємося грати в футбол, контролювати м'яч більше, десь з'явилася впевненість у своїх силах у кожного з гравців окремо і в команди загалом. Звідси, напевно, і ростуть ноги у результату.

Динамо – Маріуполь – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Нервозності не було, але кожні моменти після стандартів небезпечні, ми розбираємо ці моменти перед грою, потрібно до них дуже відповідально ставитися, грати до кінця.

Кожен, кому тренер пише, де хто повинен грати з яким футболістом, повинен догравати епізод до кінця, навіть після того, як м'яч вийшов. І все буде нормально", – сказав Бойко в ефірі FootballHub.

Динамо – Маріуполь: Шапаренко, Вербіч і Циганков знову феєрять, але не все так просто

Україна15 тур

Динамо - Маріуполь: Неділя 11 листопада 2018

Динамо
Матч завершено
4 : 0
Маріуполь
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Динамо Динамо Динамо - Маріуполь Денис Бойко Денис Бойко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
17
год
:
45
хв
Казахстан
17:00
Латвія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук