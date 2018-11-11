Бойко: У гравців та команди в загальному з'явилася впевненість, через це є результат

Голкіпер київського Динамо Денис Бойко поділився враженнями від матчу проти Маріуполя.

"Намагаємося грати в футбол, контролювати м'яч більше, десь з'явилася впевненість у своїх силах у кожного з гравців окремо і в команди загалом. Звідси, напевно, і ростуть ноги у результату.

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Нервозності не було, але кожні моменти після стандартів небезпечні, ми розбираємо ці моменти перед грою, потрібно до них дуже відповідально ставитися, грати до кінця.

Кожен, кому тренер пише, де хто повинен грати з яким футболістом, повинен догравати епізод до кінця, навіть після того, як м'яч вийшов. І все буде нормально", – сказав Бойко в ефірі FootballHub.

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