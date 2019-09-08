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Бойко скоро вернется к тренировкам, – Михайличенко рассказал о кадровой ситуации в Динамо

23:01 65 Читати українською
Бойко скоро вернется к тренировкам, – Михайличенко рассказал о кадровой ситуации в Динамо
Денис Бойко / Фото ФК Динамо

Наставник Динамо Алексей Михайличенко заверил, что лазарет киевлян постепенно освобождается от травмированных.

"Состояние Бойко? Этот вопрос к врачам, думаю, через несколько дней он сможет тренироваться. Радует, что Андриевский вернулся, Соль. Они должны были получить игровую практику. Тот же Шабанов. Это важно в плане подготовки.

Михайличенко поделился впечатлениями от первой победы у руля Динамо

У нас будет сложный период. Много матчей за короткий промежуток времени. Обойма должна быть хорошей, полностью заполненной", – цитирует Михайличенко Tribuna.com.

Напомним, Денис Бойко получил травму на тренировке сборной Украины и не попал в заявку на матч против Литвы (3:0).

Динамо одержало первую победу при Михайличенко – Соль снимает чары, Де Пена и Гармаш феерят, несколько камбэков

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Денис Бойко Денис Бойко Александр Андриевский Александр Андриевский Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Фран Соль Фран Соль
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