Бойко скоро вернется к тренировкам, – Михайличенко рассказал о кадровой ситуации в Динамо

Наставник Динамо Алексей Михайличенко заверил, что лазарет киевлян постепенно освобождается от травмированных.

"Состояние Бойко? Этот вопрос к врачам, думаю, через несколько дней он сможет тренироваться. Радует, что Андриевский вернулся, Соль. Они должны были получить игровую практику. Тот же Шабанов. Это важно в плане подготовки.

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У нас будет сложный период. Много матчей за короткий промежуток времени. Обойма должна быть хорошей, полностью заполненной", – цитирует Михайличенко Tribuna.com.

Напомним, Денис Бойко получил травму на тренировке сборной Украины и не попал в заявку на матч против Литвы (3:0).

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