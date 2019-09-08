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"Бойко скоро повернеться до тренувань", – Михайличенко розповів про кадрову ситуацію в Динамо

22:59 183 Читать на русском
"Бойко скоро повернеться до тренувань", – Михайличенко розповів про кадрову ситуацію в Динамо
Денис Бойко / Фото ФК Динамо

Наставник Динамо Олексій Михайличенко запевнив, що лазарет киян поступово звільняється від травмованих.

"Стан Бойка? Це питання до лікарів, думаю, через кілька днів він зможе тренуватися. Тішить, що Андрієвський повернувся, Соль. Вони повинні були отримати ігрову практику. Той же Шабанов. Це важливо в плані підготовки.

Михайличенко поділився враженнями від першої перемоги біля керма Динамо

У нас буде складний період. Багато матчів за короткий проміжок часу. Обойма повинна бути хорошою, повністю заповненою", – цитує Михайличенка Tribuna.com.

Нагадаємо, Денис Бойко зазнав травми на тренуванні збірної України та не потрапив у заявку команди на матч проти Литви (3:0).

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