"Бойко скоро повернеться до тренувань", – Михайличенко розповів про кадрову ситуацію в Динамо

Наставник Динамо Олексій Михайличенко запевнив, що лазарет киян поступово звільняється від травмованих.

"Стан Бойка? Це питання до лікарів, думаю, через кілька днів він зможе тренуватися. Тішить, що Андрієвський повернувся, Соль. Вони повинні були отримати ігрову практику. Той же Шабанов. Це важливо в плані підготовки.

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У нас буде складний період. Багато матчів за короткий проміжок часу. Обойма повинна бути хорошою, повністю заповненою", – цитує Михайличенка Tribuna.com.

Нагадаємо, Денис Бойко зазнав травми на тренуванні збірної України та не потрапив у заявку команди на матч проти Литви (3:0).

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