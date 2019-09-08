Михайличенко поделился впечатлениями от первой победы у руля Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко спокойно воспринял крупную победу в спаринге над херсонским Кристаллом (6:0).

"Это была контрольная встреча, которую мы запланировали. Ее нужно было провести, чтобы поддерживать игровой тонус, ритм. Сборники играют, а тем, кто остался, нужно поддерживать ритм.

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Многие футболисты не имеют достаточной игровой практики, поэтому это был важный матч с подготовительной точки зрения. Мы хотели проверить наше движение. Побеждать или нет – априори любой матч играется на победу.

Физическое состояние игроков? Нужно провести тестирование. У нас перестроилась работа. Не говорю, что была плохая или хорошая, просто другая. Были другие требования. Мы работаем над физическим состоянием.

Атакует и защищается вся команда, поэтому все должны быть готовы", – цитирует Михайличенко Tribuna.com.

Уже 15 сентября Динамо встретится с Десной в рамках 7-го тура чемпионата Украины.

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