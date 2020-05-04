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Бойко рассказал о финансовой ситуации в Динамо

4 мая 22:30 116 Читати українською
Бойко рассказал о финансовой ситуации в Динамо
Денис Бойко / Фото из открытых источников

Голкипер киевского клуба Денис Бойко признался, как вынужденная пауза в чемпионате отразилась на зарплатах футболистов.

По состоянию на сегодня никаких задержек и задолженностей по зарплате нет. Какой будет зарплата за апрель, я не знаю. Когда она будет выплачена, я узнаю, была ли удержана какая-то сумма. Никакой конкретики и стопроцентного решения пока не озвучивалось", – сказал Бойко в эфире программы "Великий футбол".

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Напомним, ранее Игорь Суркис уверял, что будет выполнять условия контракта, однако впоследствии заявил о возможности сокращения зарплат футболистам в связи с паузой, вызванной пандемией коронавируса. Обсуждалось сокращение выплат за март на небольшой процент, а за апрель – до половины.

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Теги
коронавирус Динамо Киев Динамо Киев футбольные финансы Денис Бойко Денис Бойко
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