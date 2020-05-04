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Бойко розповів про фінансову ситуацію в Динамо

4 травня 22:30 1255 Читать на русском
Бойко розповів про фінансову ситуацію в Динамо
Денис Бойко / Фото з відкритих джерел

Голкіпер київського клубу Денис Бойко зізнався, як вимушена пауза у чемпіонаті відбилась на зарплатах футболістів.

"Станом на сьогодні жодних затримок і заборгованостей по зарплаті немає. Якою буде зарплата за квітень, я не знаю. Коли вона буде виплачена, я дізнаюся, чи була утримана якась сума. Ніякої конкретики і стовідсоткового рішення поки-що не озвучувалося", – сказав Бойко в ефірі програми "Великий футбол".

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Нагадаємо, раніше Ігор Суркіс запевняв, що виконуватиме умови контракту, однак згодом заявив про можливість скорочення зарплат футболістам у зв'язку з паузою, викликаною пандемією коронавірусу. Обговорювалось скорочення виплат за березень на невеликий відсоток, а за квітень – до половини.

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Теги
Динамо Динамо коронавірус Денис Бойко Денис Бойко футбольні фінанси
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