Бойко розповів про фінансову ситуацію в Динамо

Голкіпер київського клубу Денис Бойко зізнався, як вимушена пауза у чемпіонаті відбилась на зарплатах футболістів.

"Станом на сьогодні жодних затримок і заборгованостей по зарплаті немає. Якою буде зарплата за квітень, я не знаю. Коли вона буде виплачена, я дізнаюся, чи була утримана якась сума. Ніякої конкретики і стовідсоткового рішення поки-що не озвучувалося", – сказав Бойко в ефірі програми "Великий футбол".

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Нагадаємо, раніше Ігор Суркіс запевняв, що виконуватиме умови контракту, однак згодом заявив про можливість скорочення зарплат футболістам у зв'язку з паузою, викликаною пандемією коронавірусу. Обговорювалось скорочення виплат за березень на невеликий відсоток, а за квітень – до половини.

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