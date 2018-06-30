Бойко: Представители Бешикташа оказались гораздо умнее, чем я ожидал

Голкипер Динамо Денис Бойко прокомментировал подписание долгосрочного контракта с киевлянами.

"Конечно очень доволен. Во время переговоров я сказал, что хочу остаться только в Динамо, хочу перейти только в Динамо. У нас были сложные переговоры с Бешикташем. Хорошо, что все закончилось и я уже футболист Динамо.

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Думал, что переговоры будут намного сложнее, но хорошо, что так сложилось, представители Бешикташа оказались гораздо умнее, чем я ожидал. Договорились цивилизованно и быстро.

Эти полгода больше всего повлияли на мое решение, потому что я увидел команду, которая строится, отношение всех футболистов в нынешнем Динамо, работу тренеров, руководителей клуба. Мне все очень понравилось. В некоторых определенных моментах я был приятно удивлен. Для меня все сложилось как нельзя лучше. За эти полгода я определился и решил для себя, что если будет предоставлена возможность, я бы хотел остаться в Динамо и подписать полноценный контракт.

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Никогда не было такого, что я спокойно занимал пост номер один. Я всегда конкурировал и составе Днепра, и в Бешикташе, и в Малаге, и в других клубах всегда была хорошая конкуренция. Сейчас в Динамо очень хороший подбор вратарей, хорошие ребята, с которыми мне приятно работать и тем более конкурировать и на футбольном поле доказывать, что я лучший и достоин играть за Динамо, – рассказал Бойко FootballHub.

Напомним, Денис Бойко подписал с "бело-синими" контракт на 5 лет.