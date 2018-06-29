Динамо взяло на сборы в Австрию 28 футболистов

Киевское Динамо объявило список игроков, которые отправились на сборы в Австрию.

В пятницу, 29 июня, делегация Динамо взяла курс на первый учебно-тренировочный сбор в Австрию, где пробудет до 14 июля.

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Чартерным рейсом из аэропорта "Борисполь" киевляне отправились в Мюнхен, откуда автобусом доберутся до своего места пребывания на ближайшие две недели – гостиницы "Nidum" в Австрии, сообщает официальный сайт Динамо.

С командой отправились 28 футболистов.

Вратари: Денис Бойко, Артур Рудько, Георгий Бущан, Владимир Маханьков.

Защитники: Артем Шабанов, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Папа Гуйе, Ахмед Алибеков.

Полузащитники: Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Морозюк, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Дерлис Гонсалес, Николай Шапаренко, Че Че, Владислав Калитвинцев, Александр Андриевский, Богдан Леднев, Евгений Смирный, Богдан Михайличенко

Нападающие: Артем Беседин, Назарий Русин, Максим Дегтярев

Дерлис Гонсалес присоединится к команде уже непосредственно в Австрии. Хорватский защитник Йосип Пиварич вместе со своей сборной продолжает выступления на чемпионате мира. Защитник Папа Гуйе и нападающий Максим Дегтярев находятся в команде на просмотре.