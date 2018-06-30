Бойко: Представники Бешикташа виявилися набагато розумнішими, ніж я очікував

Голкіпер Динамо Денис Бойко прокоментував підписання довгострокового контракту з киянами.

"Звичайно дуже задоволений. Під час переговорів я сказав, що хочу залишитись тільки в Динамо, хочу перейти тільки в Динамо. У нас були складні переговори з Бешикташем. Добре, що все закінчилося і я вже футболіст Динамо.

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Думав, що переговори будуть набагато складніші, але добре, що так склалося, адже представники Бешикташа виявилися набагато розумніші, ніж я очікував. Домовилися цивілізовано та швидко.

Ці півроку найбільше вплинули на моє рішення, тому що я побачив команду, яка будується, ставлення всіх футболістів в нинішньому Динамо, роботу тренерів, керівників клубу. Мені все дуже сподобалося. В деяких певних моментах я був приємно здивований. Для мене все склалося якнайкраще. За ці півроку я визначився і вирішив для себе, що якщо буде надана можливість, я б хотів залишитися в Динамо і підписати повноцінний контракт.

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Ніколи не було такого, що я спокійно займав пост номер один. Я завжди конкурував і складі Дніпра, і в Бешикташі, і в Малазі, і в інших клубах завжди була хороша конкуренція. Зараз в Динамо дуже хороший підбір воротарів, хороші хлопці, з якими мені приємно працювати і тим більше конкурувати і на футбольному полі доводити, що я найкращий та гідний грати за Динамо, – розповів Бойко FootballHub.

Нагадаємо, Денис Бойко підписав з "біло-синіми" 5-річний контракт.