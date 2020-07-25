"Динамо будет лучше без Суркисов, чем с ними": фанаты киевлян пойдут в оппозицию к руководству клуба из-за Луческу

"Суркис не очень понимает, в чем проблема. Он вообще не понимает, почему люди недовольны. Он готов проглотить все, что Мирча Луческу говорил до этого. Похоже, что он не рассматривал других кандидатур.

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Похоже, что Игорь Михайлович считает клуб своей игрушкой. Считает, что может играть с ней, как захочет, а все люди, которые ходят на стадион, просто наблюдатели. Жаль, что так, но, похоже, именно это он имел в виду.

Мы не оставим это просто так. Вчера звонили люди со всей Украины и не только Украины. Говорят, что у них внутри все оборвалось, они не знают, как дальше болеть за этот клуб при таком главном тренере. Нужно понимать, что проблема не в тренере, а в людях, которые его назначили.

Думаю, акции будут направлены именно на то, что Динамо будет лучше без Суркисов, чем с ними. Очень многие люди не хотят поддерживать клуб во главе с Луческу. У нас шок. Мы до конца верили, что это какой-то троллинг, шутка, неудачный пранк", – цитирует Декстера на своей странице в социальной сети Facebook сообщество Druzi Dynamo.

Напомним, новый тренер Динамо вызвал неоднозначную реакцию в футбольной Украине, ведь в 2004-2016 годах Луческу возглавлял самого принципиального соперника киевлян – донецкий Шахтер.

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