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Бойко поділився реакцією гравців Динамо на призначення Луческу

16:51 - Читать на русском
Бойко поділився реакцією гравців Динамо на призначення Луческу
Денис Бойко / Фото ФК Динамо

Голкіпер Динамо Денис Бойко закликав вболівальників підтримати нового тренера.

"Для мене, професіонального футболіста, ця новина не змінила плани або завдання. Я повинен якісно виконувати свою роботу, незалежно від того, хто очолив команду. Всі прекрасно знають, чого в кар'єрі досяг Мірча Луческу. Його досягнення говорять самі за себе, а що у нього вийде у Динамо – покаже час.

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Команда підтримала призначення Луческу, прийме його з повагою і буде працювати з ним на повну. Особисто мені хотілося б, щоб Мірчу Луческу і Динамо підтримали вболівальники. Зараз нам важливо, щоб була можливість спокійно працювати, готуватися до сезону і зосередитися на досягненні результатів. Дуже багато емоцій навколо команди останнім часом, необхідно заспокоїтися і планомірно йти вперед", – розповів Бойко для офіційного сайту киян.

Новий тренер Динамо викликав неоднозначну реакцію у футбольної України, адже у 2004-2016 роках Луческу очолював найпринциповішого суперника киян – донецький Шахтар.

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Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Денис Денис Бойко
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