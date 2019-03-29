Воробей: Хацкевич создает новое поколение для Динамо на 5-6 лет вперед

Бывший нападающий Шахтера Андрей Воробей поделился впечатлениями от работы Хацкевича во главе Динамо.

"Хацкевич осуществляет перестройку коллектива. Сейчас подтягивается молодежь. Хацкевич доверяет молодым исполнителям, раскрывает новые таланты для Динамо.

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Мне кажется, сейчас создается новое поколение на 5-6 лет вперед. Это не может проходить безболезненно, поэтому клуб остается без трофеев. Но вы видите какая сейчас молодежь, уже проявляет себя в еврокубках, в играх за сборную и в чемпионате показывает себя.

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Поэтому возможно ставка была сделана на новых молодых игроков, и она себя оправдывает, но обычно трофеев это не приносит", – сказал Воробей в комментарии "Террикон".