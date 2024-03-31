Голкипер житомирцев Денис Бойко прокомментировал очередное поражение своей команды в УПЛ в матче 22-го тура против Черноморца (1:4).

"Немножко не хватило агрессии в завершающей стадии. Те моменты, которые у нас были в первом тайме, мы не использовали.

Хет-трик Авагимяна в видеообзоре поединка Полесье – Черноморец – 1:4

Первый мяч, я думаю, был переломным. После него нам стало немножко тяжелее, стали больше раскрываться и давать сопернику свободные зоны для контратак, чем они и воспользовались.

В чем причина затяжной безвыигрышной серии? Трудно сейчас найти правильный ответ. Нам надо внутри команды разобраться, каждый должен понимать те требования, которые ставит перед нами тренер, руководство. Каждый без исключения должен пересмотреть свое отношение, наверное, и свою игру.

Очень тяжелая ситуация, но безвыходных ситуаций не бывает. Мы должны быть сильными, быть вместе как команде и выходить вместе из этого кризиса", – сказал Бойко в эфире УПЛ ТВ.

Напомним, Полесье потерпело уже четвертое поражение подряд, а безвыигрышная серия команды Геннадия Буткевича достигла 8 матчей.

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