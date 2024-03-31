Голкіпер житомирців Денис Бойко прокоментував чергову поразку своєї команди в УПЛ у матчі 22-го туру проти Чорноморця (1:4).

"Трошки не вистачило агресії в завершальній стадії. Ті моменти, які у нас були в першому таймі, ми не використали.

Хет-трик Авагімяна у відеоогляді поєдинку Полісся – Чорноморець – 1:4

Перший м'яч, я думаю, був переломним. Після нього нам стало трошки важче, стали більше розкриватися і давати супернику вільні зони для контратак, чим вони й скористалися.

В чому причина затяжної безвиграшної серії? Важко зараз знайти правильну відповідь. Нам треба всередині команди розібратися, кожен повинен розуміти ті вимоги, які ставить перед нами тренер, керівництво. Кожен без виключення повинен переглянути своє ставлення, напевно, і свою гру.

Дуже важка ситуація, але безвихідних ситуацій не буває. Ми маємо бути сильними, бути разом як команді й виходити разом з цієї кризи", – сказав Бойко в ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Полісся зазнало вже четвертої поразки поспіль, а безвиграшна серія команди Геннадія Буткевича сягнула 8 матчів.

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