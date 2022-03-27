"Дорогі українці, вже минув місяць, коли ми захищаємо нашу країну, її межі, цілісність та незалежність. Хочу подякувати кожному з вас за те, що він робить для того, щоб ми перемогли у цій війні.

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Окреме дякую хочу сказати нашій армії та волонтерам. Ці люди щодня і щохвилини ризикують власним життям, роблять все можливе і неможливе, щоб ми відчували себе захищеними, щоб наша країна перемогла.

Я ніколи в житті так сильно не пишався тим, що я українець. Я народився у Києві у незалежній мирній Україні і хочу, щоб наша країна залишилася такою: незалежною, мирною, неподільною. Ми зробимо все можливе для цього. Ми переможемо. Ми вже це зробили", – сказав Бойко у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, сьогодні вже 32-й день повномасштабної війни Росії проти України. Наші оборонці продовжують мужньо давати відсіч непроханим гостям.

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