– Была тяжелая игра, но на это есть свои причины, не хочется сейчас в них вдаваться. Соперник хорошо защищался и почти не атаковал. Мы знали, что оппоненты будут играть именно так, потому отталкивались от своей игры. Нам нужно было найти пути, как раскрыть оборону соперника.

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– На поле было много эмоций, насколько они мешали?

– Эмоции всегда бывают на футбольном поле. Попадаются несколько некомпетентные люди, которые высказываются, не зная, что они говорят. Поэтому не хочу говорить об эмоциях, давайте только о футболе.

– Насколько на команду давила длительная неудовлетворительная серия?

– Конечно, давление чувствуется, ведь мы проиграли два матча подряд в чемпионате Украины и три в еврокубках. Однако, полагаю, вся команда без исключения справилась с этим давлением. Ребята – молодцы, хотя было действительно тяжело, ведь у нас матчи со второго дня на третий, много переездов и перелетов.

Думаю, вы сами понимаете, что это занимает не один-два часа и тоже влияет на физическую форму. Но все выложились на полную и одержали победу. Это самое главное, – цитирует Бойко официальный сайт киевлян.

Напомним, после травм Бущана и Нещерета 34-летний Денис Бойко на ближайшее время стал безальтернативным кипером для Мирчи Луческу. В запас на матч со Львовом попал 19-летний Денис Игнатенко.

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