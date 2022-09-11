"Мы играли против команды, которая действовала агрессивно и с большой самоотдачей. Они ждали ошибок с нашей стороны, чтобы выйти в контратаку и забить мяч. Было трудно раскрывать их оборону. Мы доминировали, результат показал соотношение сил на поле. К сожалению, забили всего один мяч.Надеемся, что эта победа даст нам достаточно положительных эмоций во время подготовки к матчу Лиги Европы с кипрским АЕКом.

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Проблема не в игре, а в том, что мы постоянно находимся в разъездах после каждого матча. Соперники ждут нас на одном месте всю неделю, а мы постоянно катаемся, играя каждые 3-4 дня – это сложно. Мы переезжаем из гостиницы в гостиницу, из города в город, то есть нет стабильной базы, места, где могли бы находиться.

Тащим за собой кучу вещей – форму, мячи, другие материалы. Чтобы добраться до Стамбула на прошлую игру из Фенербахче, мы ехали 11 часов автобусом, на следующий день был перелет и снова автобус. Обратно – так же: те же 11 часов то самолетом, то автобусом вместо того, чтобы восстанавливаться или тренироваться тем, кто не участвовал в игре. Это сложно.

Вот почему было так важно победить сегодня, несмотря ни на что. В предыдущих играх было много ошибок, в частности индивидуальных, что приводило к пропущенным мячам. Также имел место футбольный нефарт. Повторюсь, в сегодняшней игре было важно одержать победу, чтобы теперь более спокойно готовиться к следующему поединку.

Кроме того, сейчас у нас сложный период еще и потому, что 5-6 игроков травмированы и выпали на неопределенный период – это тоже сказывается на психологическом состоянии команды. Радуемся этой победе и готовимся к следующему матчу с кипрским АЕКом. Всегда самая важная игра – следующая.

Представьте, что, например, я три месяца не был дома. Но завтра после завтрака мы выезжаем в Краков, когда туда доберемся, мы не знаем, будет тренировка или нет, тоже не определено. И так каждый раз. Мы не жалуемся – такова реальность. Футбол – наша профессия, наша жизнь и наша ответственность.

После матча Лиги Европы с АЕКом в Кракове футболисты разъедутся в сборные. С точки зрения психологии, сборникам сложно снова не видеть свою семью и снова куда-то ездить. После того, как они вернутся в клуб, наши путешествия по городам Европы и Украины снова продолжатся.

Был ли недоволен фланговыми защитниками? Я освежил атакующую игру, потому что прошу от крайних защитников больше движения. Кроме того, и Караваев, и Тымчик поедут в сборную, и им нужна игровая практика, чтобы они подготовились", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Следующий поединок киевляне сыграют 15 сентября против АЕКа из Ларнаками во втором туре Лиги Европы. После этого наступит двухнедельная пауза на матчи национальных сборных.

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