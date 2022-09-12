– Була важка гра, але на це є свої причини, не хочеться зараз у них вдаватися. Суперник добре захищався та майже не атакував. Ми знали, що опоненти гратимуть саме так, тому відштовхувалися від своєї гри. Нам потрібно було знайти шляхи, як розкрити оборону суперника.

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– На полі було багато емоцій, наскільки вони заважали?

- Емоції завжди бувають на футбольному полі. Трапляються трохи некомпетентні люди, які висловлюються, не знаючи, що вони кажуть. Тому не хочу говорити про емоції, давайте тільки про футбол.

– Наскільки на команду тиснула тривала незадовільна серія?

– Звичайно, тиск відчувається, адже ми програли два матчі поспіль у чемпіонаті України та три в єврокубках. Однак, вважаю, уся команда без виключення впоралася з цим тиском. Хлопці – молодці, хоча було дійсно важко, адже у нас матчі з другого дня на третій, багато переїздів і перельотів.

Думаю, ви самі розумієте, що це займає не одну-дві години і також впливає на фізичну форму. Але всі виклалися на повну та здобули перемогу. Це найголовніше, – цитує Бойка офіційний сайт киян.

Нагадаємо, після травм Бущана і Нещерета 34-річний Денис Бойко на найближчий час став безальтернативним кіпером для Мірчі Луческу. У запас на матч зі Львовом потрапив 19-річний Денис Ігнатенко.

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