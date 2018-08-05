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Бойчишин: Мы не имели права доводить игру до ничьей

21:13 47 Читати українською
Бойчишин: Мы не имели права доводить игру до ничьей
Олег Бойчишин / фото ФК Карпаты

Главный тренер Карпат Олег Бойчишин поделился впечатлениями после матча 3-го тура УПЛ против Олимпика.

"Однозначно я разочарован результатом. Мы не имели права доводить игру до ничьей. Для нас было важно победить и мы были близки к этому.

Карпаты – Олимпик – 2:2 – видео голов и обзор матча

Не сказал бы, что второй тайм сегодня был настолько плохим. Нам было гораздо труднее, но мы имели три-четыре возможности забить. Если бы это сделали, то было бы легче. Связываю это не с физической подготовкой, а с потерей концентрации. У нас в команде много молодых игроков, им свойственно ошибаться. Уверен, что они сильны и быстро обойдут этот барьер.

Хорошо, что у нас есть много универсальных футболистов, которые могут сыграть на нескольких позициях. Вижу в них потенциал.

Почему заменил Шведа? Нужно было больше давления в передней линии на защитников команды соперника. Это мог сделать Гуцуляк, поэтому он появился на поле", – цитирует Бойчишина официальный сайт Карпат.

Украина3 тур

Карпаты - Олимпик: Воскресенье 05 августа 2018

Карпаты
Матч окончен
2 : 2
Олимпик
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Карпаты - Олимпик Олег Бойчишин Олег Бойчишин Карпаты Карпаты
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