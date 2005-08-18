toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
АНДРІЙ ЛУНІН ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Бойчишин: Ми не мали права доводити гру до нічиєї

21:13 537 Читать на русском
Бойчишин: Ми не мали права доводити гру до нічиєї
Олег Бойчишин / фото: ФК Карпати

Головний тренер Карпат Олег Бойчишин поділився враженнями після матчу 3-го туру УПЛ проти Олімпіка.

"Однозначно я розчарований результатом. Ми не мали права доводити гру до нічиєї. Для нас було важливо перемогти і ми були близькими до цього.

Карпати – Олімпік – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Не сказав би, що другий тайм сьогодні був настільки поганим. Нам було набагато важче, але мали три-чотири можливості забити. Якби це зробили, то було б легше. Пов’язую це не з фізичною підготовкою, а втратою концентрації. У нас в команді багато молодих гравців, їм властиво помилятись. Впевнений, що вони сильні і швидко оминуть цей бар’єр.

Добре, що у нас є багато універсальних футболістів, які можуть зіграти на кількох позиціях. Бачу в ньому потенціал.

Чому замінив Шведа? Потрібен був більший тиск в передній лінії на захисників команди суперника. Це міг зробити Гуцуляк, тому він з’явився на полі", – цитує Бойчишина офіційний сайт Карпат.

Україна3 тур

Карпати - Олімпік: Неділя 05 серпня 2018

Карпати
Матч завершено
2 : 2
Олімпік
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Карпати - Олімпік Олег Бойчишин Олег Бойчишин Карпати Карпати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
18
год
:
39
хв
Астана
17:00
Динамо Загреб
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук