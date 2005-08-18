Бойчишин: Ми не мали права доводити гру до нічиєї

Головний тренер Карпат Олег Бойчишин поділився враженнями після матчу 3-го туру УПЛ проти Олімпіка.

"Однозначно я розчарований результатом. Ми не мали права доводити гру до нічиєї. Для нас було важливо перемогти і ми були близькими до цього.

Карпати – Олімпік – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Не сказав би, що другий тайм сьогодні був настільки поганим. Нам було набагато важче, але мали три-чотири можливості забити. Якби це зробили, то було б легше. Пов’язую це не з фізичною підготовкою, а втратою концентрації. У нас в команді багато молодих гравців, їм властиво помилятись. Впевнений, що вони сильні і швидко оминуть цей бар’єр.

Добре, що у нас є багато універсальних футболістів, які можуть зіграти на кількох позиціях. Бачу в ньому потенціал.

Чому замінив Шведа? Потрібен був більший тиск в передній лінії на захисників команди суперника. Це міг зробити Гуцуляк, тому він з’явився на полі", – цитує Бойчишина офіційний сайт Карпат.