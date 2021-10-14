"В конце концов, именно я подготовил его к грядущему признанию! Мы часто тренировались вместе, отрабатывали отбор мяча. Он всегда боялся, что я сломаю ему ногу своими подкатами.

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Я подготовил его к жесткому английскому футболу. Было понятно, что со своей скоростью он может быть очень опасен. В то же время у Салаха были проблемы с реализацией моментов. Благодаря кропотливой работе он ощутимо улучшил этот показатель. Мо – великий человек, который твердо стоит на ногах", – цитирует Драговича Goal and SPOX.

К слову, египтянин и австриец вместе провели в Базеле сезон 2012/13. После того Драгович перебрался в Динамо, а через полгода Салах стал игроком Челси.

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