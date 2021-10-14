"Боялся, что я сломаю ему ноги": экс-легионер Динамо считает себя причастным к успехам Салаха
Бывший защитник Динамо Александар Драгович вспомнил совместные тренировки с Мохаммедом Салахом. Они вместе выступали за Базель.
"В конце концов, именно я подготовил его к грядущему признанию! Мы часто тренировались вместе, отрабатывали отбор мяча. Он всегда боялся, что я сломаю ему ногу своими подкатами.
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Я подготовил его к жесткому английскому футболу. Было понятно, что со своей скоростью он может быть очень опасен. В то же время у Салаха были проблемы с реализацией моментов. Благодаря кропотливой работе он ощутимо улучшил этот показатель. Мо – великий человек, который твердо стоит на ногах", – цитирует Драговича Goal and SPOX.
К слову, египтянин и австриец вместе провели в Базеле сезон 2012/13. После того Драгович перебрался в Динамо, а через полгода Салах стал игроком Челси.
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