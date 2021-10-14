"Боявся, що я зламаю йому ноги": екс-легіонер Динамо вважає себе причетним до успіхів Салаха
Колишній захисник Динамо Александар Драговіч пригадав спільні тренування з Мохамедом Салахом. Вони разом виступали за Базель.
"Зрештою, саме я підготував його до прийдешнього визнання! Ми часто тренувалися разом, відпрацьовували відбирання м'яча. Він завжди боявся, що я зламаю йому ногу своїми підкатами.
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Я підготував його до жорсткого англійського футболу. Було зрозуміло, що зі своєю швидкістю він може бути дуже небезпечний. Водночас у Салаха були проблеми з реалізацією моментів. Завдяки копіткій роботі він відчутно покращив цей показник. Мо – велика людина, яка твердо стоїть на ногах", – цитує Драговіча Goal and SPOX.
До слова, єгиптянин та австрієць разом провели у Базелі сезон 2012/13. Після того Драговіч перебрався у Динамо, а ще через півроку Салах став гравцем Челсі.
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