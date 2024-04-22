"Боялись играть в футбол": вратарь Полесья озвучил причину разгромного поражения от Динамо
Голкипер Полесья Олег Кудрик поделился мыслями относительно поединка 25-го тура УПЛ против Динамо, в котором житомиряне были разбиты (0:3).
"Тяжело что-то говорить и подобрать слова. Считаю, что очень плохо сыграли, если говорить правду. Вообще не то, что мы планировали, ужасная игра с нашей стороны.
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Надо делать выводы и двигаться дальше. Это единственные слова, которые я сейчас могу сказать. Думаю, просто боялись играть в футбол, больше ничего", – приводит слова Кудрика YouTube-каналу Полесья.
Напомним, Динамо без проблем разбило житомирян (3:0) благодаря голам Ваната, Шапаренко и Буяльского.
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