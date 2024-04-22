"Тяжело что-то говорить и подобрать слова. Считаю, что очень плохо сыграли, если говорить правду. Вообще не то, что мы планировали, ужасная игра с нашей стороны.

Тренер Полесья нецензурно обругал подопечных во время матча против Динамо – видео эпизода

Надо делать выводы и двигаться дальше. Это единственные слова, которые я сейчас могу сказать. Думаю, просто боялись играть в футбол, больше ничего", – приводит слова Кудрика YouTube-каналу Полесья.

Напомним, Динамо без проблем разбило житомирян (3:0) благодаря голам Ваната, Шапаренко и Буяльского.

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