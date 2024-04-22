Главный тренер Полесья Сергей Шищенко был очень недоволен действиями подопечных в матче 25-го тура УПЛ против Динамо.

Во время матча против Динамо Шищенко подгонял игроков Полесья, в частности, используя и нецензурную брань.

Динамо – Полесье – 3:0 – видео голов и обзор матча

Так, один из подобных эпизодов попал в прямую трансляцию матча. "Бегаете, бл*дь, и не открываетесь вообще, нах*й", – пытался зажечь своих подопечных наставник Полесья.

Напомним, Динамо без проблем разбило житомирян (3:0) благодаря голам Ваната, Шапаренко и Буяльского.

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