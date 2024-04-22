Голкіпер Полісся Олег Кудрик поділився думками щодо поєдинку 25-го туру УПЛ проти Динамо, в якому житомиряни були розбиті (0:3).

"Тяжко щось говорити і підібрати слова. Вважаю, що дуже погано зіграли, якщо говорити правду. Взагалі не те, що ми планували, жахлива гра з нашого боку.

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Треба робити висновки і рухатись далі. Оце єдині слова, які я зараз можу сказати. Думаю, просто боялись грати у футбол, більше нічого", – наводить слова Кудрика YouTube-каналу Полісся.

Нагадаємо, Динамо без проблем розбило житомирян (3:0) завдяки голам Ваната, Шапаренка та Буяльського.

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