Бывший вратарь Динамо, Днепра и ряда украинских клубов Святослав Сирота с оружием в руках защищает родину от российского оккупанта.

"Я на месте, в Вооруженных силах Украины. Когда смогу – что-нибудь запишу. Сейчас не могу.

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Нам всем победы, остаться в живых и... закройте небо", – написал Сирота на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, Святослав – воспитанник Динамо, за которое дебютировал в 1992 году. Успел поиграть за Верес, Днепр, тернопольскую Ниву, ижевский Газовик-Газпром и узбекский Дустлик. Работал спортивным директором молдавской Зари (Бельцы) и был вице-президентом грузинского Зугдиди. С 2008 по 2010 годы занимал должность президента Профессиональной футбольной лиги Украины.

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