"Я где-то прочитал: "Раз Тони Кроос и Карло Анчелотти получили желтые карточки за споры, значит, что-то не так, значит, что-то должно быть не так". Я не из тех, кому нравится спорить с судьями во время матча, и я никогда этого не делаю... но это было уже слишком.

Реал получит усиление перед матчем с Яремчуком – Анчелотти разработал план для Беллингема

Я думаю, что на протяжении всего первого тайма судьи наказывали нас за каждую ситуацию, граничащую с фолом. Даже за те, где фолов вообще не было.

Что меня так разозлило в моей ситуации, так это то, что я был в метре от соперника. Это было безумие. Я отодвинулся от соперника. Я увидел, как он начал дриблинг в своей зоне, но он просто хотел столкнуться со мной. Я даже отодвинулся, чтобы у него не было особого контакта со мной, но судья проигнорировал это.

Бог все видит, возможно, он травмировал арбитра. Он действительно все делал неправильно, он получил травму в неподходящий момент. Надо сказать, что четвертый арбитр намного лучше. Он проделал хорошую работу", – цитирует Marca полузащитника.

Напомним, что на 61-й минуте матча 26-го тура Ла Лиги арбитр Исидро Диас де Мера почувствовал дискомфорт. Медицинская бригада Реала оказала судье помощь, однако он не смог продолжить игру. Обязанности главного арбитра исполнял Карлос Фернандес.

Цыганков забил победный гол в ворота Райо – Жирона обошла Барселону в Ла Лиге, Довбик показал чудеса расточительства