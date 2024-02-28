Англичанин получил травму в матче против Жироны (4:0), который состоялся 10 февраля. Джуд Беллингем восстановился после повреждения и может рассчитывать на попадание в заявку Реала на встречу против Валенсии, за которую выступает Роман Яремчук.

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Как сообщает Marca, тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти не планирует включать полузащитника в стартовый состав. Лучше всего, если Беллингем начнет матч на скамейке запасных, а при необходимости выйдет на поле. Цель состоит в том, чтобы Джуд был полностью подготовлен к матчу против РБ Лейпцига в Лиге чемпионов, который запланирован на 6 марта.

Напомним, что Реал находится на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги с 65 очками. Матч с Валенсией состоится в субботу, 2 марта. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

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