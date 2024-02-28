"Я десь прочитав: "Раз Тоні Кроос і Карло Анчелотті отримали жовті картки за суперечки, значить, щось не так, значить, щось має бути не так". Я не з тих, кому подобається сперечатися з суддями під час матчу, і я ніколи цього не роблю... але це було вже занадто.

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Я думаю, що протягом усього першого тайму судді карали нас за кожну ситуацію, що межує з фолом. Навіть за ті, де фолів узагалі не було.

Що мене так розлютило в моїй ситуації, так це те, що я був за метр від суперника. Це було безумство. Я відсунувся від суперника. Я побачив, як він почав дриблінг у своїй зоні, але він просто хотів зіткнутися зі мною. Я навіть відсунувся, щоб у нього не було особливого контакту зі мною, але суддя проігнорував це.

Бог все бачить, можливо, він травмував арбітра. Він дійсно все робив неправильно, він отримав травму в невідповідний момент. Треба сказати, що четвертий арбітр набагато кращий. Він виконав хорошу роботу", – цитує Marca півзахисника.

Нагадаємо, що на 61-й хвилині матчу 26-го туру Ла Ліги арбітр Ісідро Діас де Мера відчув дискомфорт. Медична бригада Реала надала судді допомогу, проте він не зміг продовжити гру. Обов'язки головного арбітра виконував Карлос Фернандес.

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