"Каждый кузнец своего счастья. Если Тимощук это выбрал, то... это его дело.

Тимощук теряет все – официальное наказание для предателя Украины и приспешника оккупантов

Просто досадно за то, что когда он выступал за сборную Украины, то раскрашивал лицо сине-желтым цветом, а сейчас ничего не может сказать и никак не действует. Вот это досадно.

А насчет Ракицкого и Воронина... Всегда нужно прощать людей. Бог простит и мы простим. Лучше поздно, чем никогда", – сказал Гура в комментарии FanDay.

Напомним, Воронин расторг контракт с московским Динамо и уехал в Германию, жестоко осудив нападение России на Украину. Ракицкий также покинул Зенит, однако сделал это ради того, чтобы вывезти родителей из Украины – семья Ярослава и дальше проживает в Санкт-Петербурге. Тимощук же продолжает сохранять гордое молчание – бывшая звезда сборной Украины лишился всех титулов и почестей на родине на фоне сотрудничества с ФСБ.

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