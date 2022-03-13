Головний тренер Олександрії Юрій Гура розповів про своє ставлення до українських футболістів з країни-окупанта.

"Кожен коваль свого щастя. Якщо Тимощук це вибрав, то... це вже його справа.

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Просто прикро за те, що коли він виступав за збірну України, то розфарбовував обличчя синьо-жовтим кольором, а зараз нічого не може сказати і ніяк не діє. Ось це прикро.

А щодо Ракицького і Вороніна... Завжди потрібно людей пробачати. Бог пробачить і ми пробачимо. Краще пізно, ніж ніколи", – сказав Гура у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Воронін розірвав контракт з московським Динамо і виїхав до Німеччини, жорско засудивши напад Росії на Україну. Ракицький також покинув Зеніт, однак зробив це заради того, аби вивезти батьків з України – сім'я Ярослава і надалі мешкає у Санкт-Петербурзі. Натомість Тимощук продовжує зберігати горде мовчання – колишня зірка збірної України позбувся всіх титулів і почестей на батьківщині на тлі співпраці з ФСБ.

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