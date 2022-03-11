Анатолий Тимощук променял Родину на деньги российского "Газпрома", но это не сошло ему с рук.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) провел заседание, на котором принял решение о санкциях для Анатолия Тимощука, сообщает официальный сайт организации.

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УАФ решила лишить Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, которую он получал в Украине. Предателя исключили из официального реестра игроков сборных команд УАФ, а также лишили всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины.

Кроме того, коллаборанту запрещено заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно. Напоследок УАФ подготовит обращение в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий.

Напомним, Тимощук провел в Санкт-Петербурге 4 года игровой карьеры, а с 2017 года он является помощником главного тренера Зенита. С начала войны Анатолий хранит молчание и публично не осуждает вторжение России в Украину. Также в прессе появилась пока неподтвержденная информация, что он может работать на ФСБ страны-агрессорки.

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