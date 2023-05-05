"Я в восторге от выступления и результата. Мы провели фантастическую игру, доминировали в матче. Мои игроки заслужили победу. Бог футбола существует. Мы заслужили победу в полуфинале Кубка, но проиграли по пенальти. Теперь же мы выиграли благодаря 11-метровому.

Брайтон дожал МЮ в сумасшедшей концовке – пенальти на 90+5 дает Де Дзерби надежду на ЛЧ

Я думаю, что в обеих играх мы играли лучше Манчестер Юнайтед. Последний результат в Кубке был несправедливым. Пенальти на 90+9 очень тяжелый момент. Я хотел бы не видеть исполнения с точки!

Нам предстоит провести еще шесть матчей, шесть очень сложных матчей. В понедельник мы сыграем первую тяжелую игру с Эвертоном, и мы должны победить. Если мы не выиграем у них, мы потеряем эти три очка.

Попадание в еврокубки? Мы боремся за эту цель, но впереди еще шесть игр", – цитирует Де Дзерби Sky Sports.

Напомним, поединок с МЮ завершился победой Брайтона, а единственный мяч был забит на девятой добавленной минуте с пенальти. Предыдущая дуэль между этими клубами состоялась в полуфинале Кубка Англии: основное время прошло без голов, а в серии послематчевых пенальти более точными оказались манкунианцы.

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