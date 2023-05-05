Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі поділився емоціями від поєдинку з "червоними дияволами" у перенесеному матчі 28-го туру АПЛ (1:0).

"Я у захваті від виступу та результату. Ми провели фантастичну гру, домінували у матчі. Мої гравці заслужили на перемогу. Бог футболу існує. Ми заслужили перемогу у півфіналі Кубка, але програли по пенальті. Тепер же ми виграли завдяки 11-метровому.

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Я думаю, що в обох іграх ми грали краще за Манчестер Юнайтед. Останній результат у Кубку був несправедливим. Пенальті на 90+9 дуже важкий момент. Я хотів би не бачити виконання з точки!

Нам належить провести ще шість матчів, шість дуже складних матчів. У понеділок ми зіграємо першу важку гру з Евертоном, і ми маємо перемогти. Якщо ми не виграємо у них, ми втратимо ці три очки.

Потрапляння до єврокубків? Ми боремося за цю мету, але попереду ще шість ігор", – цитує Де Дзербі Sky Sports.

Нагадаємо, поєдинок з МЮ завершився перемогою Брайтона, а єдиний м'яч було забито на дев'ятій доданій хвилині з пенальті. Попередня дуель між цими клубами відбулась у півфіналі Кубка Англії: основний час пройшов без голів, а в серії післяматчевих пенальті влучнішими виявились манкуніанці.

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