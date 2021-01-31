Сразу 13 игроков Торпедо Кутаиси, у которых завершились контракты, покинули клуб, сообщает официальный сайт грузинской команды.

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Среди прочих – украинский полузащитник Иван Бобко и экс-защитник Ворсклы и Карпат Андро Гиоргадзе.

Напомним, Бобко – воспитанник одесского футбола, где и начал профессиональную карьеру в 2007 году. Также успел поиграть за харьковский Металлист, венгерский Дебрецен, шведскую АФК Эскильстуну и казахский Окжетпес. В прошлом сезоне провел за Торпедо 10 матчей, в которых забил 2 гола. Тransfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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