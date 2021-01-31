Одразу 13 гравців Торпедо Кутаїсі, у яких завершились контракти, покинули клуб, повідомляє офіційний сайт грузинської команди.

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Серед інших – український півзахисник Іван Бобко і екс-захисник Ворскли та Карпат Андро Гіоргадзе.

Нагадаємо, Бобко – вихованець одеського футболу, де й розпочав професіональну кар'єру у 2007 році. Також встиг пограти за харківський Металіст, угорський Дебрецен, шведську АФК Ескільстуну та казахський Окжетпес. Минулого сезону провів за Торпедо 10 матчів, в яких забив 2 голи. Тransfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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