Боатенг вернул любителю фэнтези-футбола деньги, которые тот потерял из-за перехода игрока в Барселону

Полузащитник Кевин-Принс Боатенг во время зимнего трансферного окна перешел из Сассуоло в Барселону на правах аренды.

Трансфер 31-летнего ганца огорчил многих любителей фэнтези-футбола Серии А. Люди, которые купили в свои виртуальные команды Боатенга, потеряли возможность заработать баллы за реальные выступления игрока в чемпионате Италии.

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Одним из таких болельщиков стал Ренато, который, скорее всего, ни на что не рассчитывал, но написал Боатенгу сообщение с просьбой вернуть деньги, которые он потерял из-за переезда Кевина-Принса в чемпионат Испании.

Ренато предусмотрительно указал в своем сообщении номер банковского счета. Всего через несколько дней Боатенг возместил его финансовые потери, о чем отчитался в сообщении: "Привет, Ренато, деньги перевел. Крепко обнимаю".

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Ренато был в шоке: "Нет-нет-нет, не верю, не может быть. Я сейчас потеряю сознание".

По информации Calciomercato, Ренато решил потратить деньги, присланные ему Боатенгом, на благотворительность.