Боатенг: В Тоттенхэме я тусовался и неправильно питался

Зимний новичок Барселоны Кевин-Принс Боатенг рассказал о плохом образе жизни в начале карьеры.

"Сейчас я вешу 83 килограмма. В Тоттенхэме я не играл, постоянно проводил время с фанатами на трибунах. В Лондоне мне было 20 лет. Я тусовался, проводил время с друзьями, неправильно питался.

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Сейчас у меня личный повар, я слежу за тем, что ем. Поддержание здорового образа жизни продолжает мне карьеру. В молодости ежемесячно ждешь денег. А если не выходишь на поле, тебе становится плевать. У тебя есть деньги, а друзья говорят, что ты феноменальный.

Знаете, появляется много людей, которые мгновенно к тебе прилипают. Но в трудный момент куда-то деваются все те, кого ты называл друзьями", – цитирует Боатенга FourFourTwo.

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