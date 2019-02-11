Боатенг повернув прихильнику фентезі-футболу гроші, які той втратив через перехід гравця в Барселону

Півзахисник Кевін-Прінс Боатенг під час зимового трансферного вікна перейшов із Сассуоло в Барселону на правах оренди.

Трансфер 31-річного ганця засмутив багатьох любителів фентезі-футболу Серії А. Люди, які купили в свої віртуальні команди Боатенга, втратили можливість заробити бали за реальні виступи гравця в чемпіонаті Італії.

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Одним із таких вболівальників став Ренато, який, швидше за все, ні на що не розраховував, але написав Боатенгу повідомлення з проханням повернути гроші, які він втратив через переїзд Кевіна-Прінса в чемпіонат Іспанії.

Ренато завбачливо вказав в своєму повідомленні номер банківського рахунку. Всього через кілька днів Боатенг відшкодував його фінансові втрати, про що прозвітував у повідомленні: "Привіт, Ренато, гроші переказав. Міцно обіймаю".

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Ренато був в шокованим: "Ні-ні-ні, не вірю, не може бути. Я зараз знепритомнію".

За інформацією Calciomercato, Ренато вирішив витратити гроші, надіслані йому Боатенгом, на благочинність.