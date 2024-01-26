Салернитана рассматривает Боатенга как бюджетный вариант. Экс-защитник сборной Германии является свободным агентом и заинтересован в подписании хорошего контракта. Как информирует инсайдер Джанлука Ди Марцио, Жером прибудет в Салерно, как только местный клуб продаст другого центрального защитника, Маттео Ловато в Торино.

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Сообщается, что Салернитана готова предложить немцу контракт до конца сезона. Последним клубом 35-летнего ветерана был французский Лион.

После 21 тура Салернитана замыкает турнирную таблицу Серии А. Следующим соперником команды Филиппо Индзаги станет Рома.

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