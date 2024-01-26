Салернітана розглядає Боатенга як бюджетний варіант. Екс-захисник збірної Німеччини є вільним агентом і зацікавлений у підписанні хорошого контракту. Як інформує інсайдер Джанлука Ді Марціо, Жером прибуде в Салерно, щойно місцевий клуб продасть іншого центрального захисника, Маттео Ловато, в Торіно.

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Повідомляється, що Салернітана готова запропонувати німцеві контракт до кінця сезону. Останнім клубом 35-річного ветерана був французький Ліон.

Після 21 туру Салернітана замикає турнірну таблицю Серії А. Наступним суперником команди Філіппо Індзагі стане Рома.

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