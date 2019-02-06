Боатенг: У Тоттенхемі я тусив і неправильно харчувався

Зимовий новачок Барселони Кевін-Прінс Боатенг розповів про поганий спосіб життя на початку кар’єри.

"Зараз я важу 83 кілограми. У Тоттенхемі я не грав, постійно проводив час з фанатами на трибунах. У Лондоні мені було 20 років. Я тусив, проводив час з друзями, неправильно харчувався.

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Зараз у мене особистий кухар, я стежу за тим, що їм. Підтримання здорового способу життя продовжує мені кар'єру. В молодості щомісяця чекаєш грошей. А якщо не виходиш на поле, тобі стає плювати. У тебе є гроші, а друзі кажуть, що ти феноменальний.

Знаєте, з'являється багато людей, які миттєво до тебе прилипають. Але в важкий момент куди діваються всі ті, кого ти називав друзями", – цитує Боатенга FourFourTwo.

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